За сутки диагноз подтвердили ещё у 40 человек
По данным регионального оперативного штаба, на 17 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 550 случаев заболевания COVID-19. За сутки прибавилось 40 новых больных.
Из числа заболевших 479 - взрослые в возрасте от 19 до 88 лет. Выздоровели 212 человек.
Заболевания зарегистрированы в Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 948 подтверждённых случаев заражения COVID-19 (+56 новых больных за сутки).
До 550 выросло число случаев коронавируса в Забайкалье
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