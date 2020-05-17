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В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 600

В Иркутской области число случаев коронавируса превысило 600
Происшествия, 
За сутки выявили 75 новых больных

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на утро 17 мая составило 601. За сутки выявили сразу 75 новых заболевших, сообщили в оперштабе.

Госпитализировано 446 заболевших, в том числе 141 вахтовик и 51 — из обсерваторов.

За весь период выздоровело 142 пациента. Умерло шесть человек, ещё семь скончались от сопутствующих (хронических) заболеваний.

По данным регионального оперативного штаба, на 17 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 550 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 948 подтверждённых случаев заражения COVID-19 (+56 новых больных за сутки). 
коронавирус
 
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