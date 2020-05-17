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В Бурятии инспекторы ДПС бросились тушить пожар

В Бурятии инспекторы ДПС бросились тушить пожар
Происшествия, 
Происходящее запечатлел видеорегистратор в патрульной машине

14 мая в Бичуре инспекторы ДПС помогли потушить пожар.

Около 16 часов инспекторы группы дорожно-патрульной службы ОГИБДД по Бичурскому району лейтенант полиции Жаргал Дашиев и младший лейтенант полиции Денис Степанов во время патрулирования заметили возгорание надворных построек во дворе дома улицы Петрова.

- Сообщив о возгорании в пожарную часть, сотрудники полиции вместе с местными жителями оперативно освободили проезд для пожарных машин, выкатив автомобили из ограды дома, и приняли участие в тушении возгорания. Благодаря слаженной работе полицейских и местных жителей удалось не допустить возгорание жилого дома, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Пострадавших нет.



Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля в Заиграевском районе старший лейтенант полиции Аюр Цыбикжапов, оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции, помог спасти человека из горящего дома
пожар ГИБДД
 
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