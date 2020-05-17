Мужчина ранее уже был судим за наркотики
Утром 14 мая на поле у села Тарбагатай полицейские задержали 40-летнего не работающего местного жителя. У него изъяли более 190 граммов марихуаны.
Мужчина ранее судим за аналогичное преступление и кражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Справка:
Сообщить о лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной
Происшествия, Фото:
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