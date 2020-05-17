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Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной

Жителя Бурятии поймали в поле с марихуаной
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина ранее уже был судим за наркотики

Утром 14 мая на поле у села Тарбагатай полицейские задержали 40-летнего не работающего местного жителя. У него изъяли более 190 граммов марихуаны.

Мужчина ранее судим за аналогичное преступление и кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Справка:

Сообщить о лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

наркотики марихуана
 
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