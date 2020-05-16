Парень заступился за женщину, которую тот избивал
Поздно вечером 12 мая в полицию обратился 23-летний улан-удэнец. Он рассказал, что в автобусе познакомился с 30-летним молодым человеком. Между ними произошла ссора, которая продолжилась на остановке общественного транспорта. После молодые люди помирились и решили распить спиртное, сначала – на улице, а затем в доме у нового знакомого.
Во время застолья хозяин жилища поругался с супругой и начал избивать её. Гость попытался успокоить дебошира, однако тот схватил нож и стал ему угрожать. Затем, полоснув его по лицу, он потребовал телефон и пароль для разблокировки устройства.
Потерпевший отдал гаджет, а когда злоумышленник пошёл его провожать, улучив момент, убежал.
- По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что он судим за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Телефон злоумышленник продал незнакомцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Следствие продолжается.
Улан-удэнец полоснул ножом по лицу и ограбил нового знакомого
Происшествия, Фото:
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