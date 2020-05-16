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В Бурятии потушили грозовой пожар

В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В ликвидации пожара было задействовано 18 человек

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 1 лесного пожара в Северо-Байкальском районе на лесной площади 31 га. Он возник из-за сухой грозы. На тушении работало 18 человек из числа лесной охраны, задействовано 2 единицы лесопожарной техники. Очаг возгорания ликвидирован.

Кроме того, в Еравнинском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники Бурятии просят обо всех возгораниях в лесу сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары
 
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