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В Улан-Удэ грузовик смял иномарку

В Улан-Удэ грузовик смял иномарку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась вчера утром

Накануне, 15 мая, около девяти часов утра на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, авария случилась перед пешеходным переходом направление Мелькомбината. Автомобиль «ЗИЛ-130», которым управлял пенсионер, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла».

В результате ДТП никто не пострадал. Однако иномарка получила серьёзные механические повреждения: задняя часть машины оказалась смята грузовиком.

- У виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО, - уточнил свидетель происшествия. 







ДТП
 
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