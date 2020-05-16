В Улан-Удэ грузовик смял иномарку

Накануне, 15 мая, около девяти часов утра на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, авария случилась перед пешеходным переходом направление Мелькомбината. Автомобиль «ЗИЛ-130», которым управлял пенсионер, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла».В результате ДТП никто не пострадал. Однако иномарка получила серьёзные механические повреждения: задняя часть машины оказалась смята грузовиком.- У виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО, - уточнил свидетель происшествия.

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