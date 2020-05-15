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Жительнице Иркутской области фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч

Жительнице Иркутской области фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина написала в соцсетях о якобы подтверждённом диагнозе главврача больницы

Жительница Усолья-Сибирского, распространившая фейк о коронавирусе, привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В начале апреля полицейские обратили внимание на размещённую информацию о том, что у главврача больницы в Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов. 
 
Как оказалось, автор сообщения выложила его в тематический чат для дальнейшего обсуждения.

Сотрудники полиции установили, что распространителем недостоверной информации является 38-летняя женщина. Полицейские опросили её, она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок. 
 
В отношении неё был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». 
 
Вчера Усольский мировой суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. 
коронавирус
 
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