Жительнице Иркутской области фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч



Как оказалось, автор сообщения выложила его в тематический чат для дальнейшего обсуждения.



Сотрудники полиции установили, что распространителем недостоверной информации является 38-летняя женщина. Полицейские опросили её, она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок.



В отношении неё был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».



Вчера Усольский мировой суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.



Жительница Усолья-Сибирского, распространившая фейк о коронавирусе, привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.В начале апреля полицейские обратили внимание на размещённую информацию о том, что у главврача больницы в Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов.