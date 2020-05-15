Забайкалец при виде росгвардейцев пытался перевернуть таз с наркотиками

Но мужчина не успел этого сделать, поскольку был задержан



Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в посёлке Кыра Забайкальского края. Около 14 часов, проезжая по улице Пионерской, росгвардейцы услышали, что во дворе дома разгорается серьёзный конфликт.



Решив уточнить ситуацию, сотрудники подошли к ограде. Там громко скандалили двое мужчин. Но как только увидели людей в форме, один из них побежал к столу во дворе и попытался перевернуть таз, стоящий на нём.



Но сделать этого он не смог, поскольку был задержан вместе со своим оппонентом. В тазу находилось 100 граммов растительного вещества с резким характерным запахом конопли.



Мужчины были переданы следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Забайкальскому краю.



