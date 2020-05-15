В Бурятии добровольный пожарный за несколько минут потушил баню

Пожар произошёл в Тарбагатайском районе



В Бурятии с начала этой недели добровольные пожарные команды пять раз привлекались к тушению пожаров.



Накануне, 14 мая, в посёлке Николаевский Тарбагатайского района произошёл пожар в бане. Первым к месту пожара прибыл добровольный пожарный сельского поселения «Заводское». На момент его прибытия горело потолочное перекрытие. За несколько минут добровольный пожарный ликвидировал возгорание.



В результате пожара повреждено потолочное перекрытие вокруг трубы на площади 2 кв.м., основные конструкции строения не пострадали.



12 мая произошёл пожар в нежилом доме в селе Оймур Кабанского района. На момент прибытия пожарных добровольной пожарной команды сельского поселения «Оймурское» горела крыша и угол строения. В результате повреждены стены и крыша дома на общей площади 6 кв.м., основные конструкции здания были спасены, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

