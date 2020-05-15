Ангарчанку будут судить за убийство новорождённого

Женщина родила в домашних условиях и избавилась от младенца



В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, которая обвиняется в убийстве новорождённого ребёнка (ст. 106 УК РФ).



13 апреля прошлого года в заброшенном гараже около одного из домов в посёлке Мегет обнаружили тело новорождённого ребенка.



У женщин, проживавших в посёлке, а также временно находившихся в Мегете, следователи взяли образцы ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребёнка. В результате один из образцов показал совпадение.



В декабре женщина была задержана и доставлена в следственный отдел. На допросе она пояснила, что не состояла на учёте в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

