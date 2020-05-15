Всего в регионе три летальных случая, связанных с Covid-19
За сутки в Забайкальском крае подтверждено два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, оба пациента находились в группе риска. Об этом 15 мая сообщили в оперативном штабе.
- Коронавирус послужил обострению тяжёлых хронических заболеваний у пациентов 68 и 70 лет. Больные находились в реанимации, у обоих была двусторонняя пневмония лёгких, они были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло трёх. Первый летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован в Забайкалье 11 мая. Жительница Борзинского района 67 лет была транспортирована в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией. Заболевание протекало в тяжёлой форме, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
По данным Роспотребнадзора, сегодня общая летальность в регионе, связанная с COVID-19, на данный момент составляет чуть более 1%. Смертность увеличивается с возрастом после 65 лет, и у людей с хроническими заболеваниями - онкология, инсульт, инфаркт, диабет, астма, гипертония и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 15 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 486 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. 36% заболевших за все время выздоровели и выписаны из больниц - 178 всего, 21 за последние сутки.
В Забайкалье скончались два пациента с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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