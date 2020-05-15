На трассе «Байкал» опрокинулся большегруз

Водитель попал в больницу
Сегодня около 11:30 часов на 33 километре федеральной автодороги «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области опрокинулся большегруз «Шахман».
- Водитель автомобиля с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
На месте работают сотрудники полиции.
По словам местных жителей, на этом месте часто происходят ДТП, некоторые их них смертельные.
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