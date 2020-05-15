На трассе «Байкал» опрокинулся большегруз

















Сегодня около 11:30 часов на 33 километре федеральной автодороги «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области опрокинулся большегруз «Шахман».- Водитель автомобиля с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.На месте работают сотрудники полиции.По словам местных жителей, на этом месте часто происходят ДТП, некоторые их них смертельные.