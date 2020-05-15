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На трассе «Байкал» опрокинулся большегруз

На трассе «Байкал» опрокинулся большегруз
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель попал в больницу

Сегодня около 11:30 часов на 33 километре федеральной автодороги «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области опрокинулся большегруз «Шахман».

- Водитель автомобиля с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 



На месте работают сотрудники полиции.

По словам местных жителей, на этом месте часто происходят ДТП, некоторые их них смертельные.




федеральная трасса ДТП
 
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