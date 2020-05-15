В Иркутской области 2-летний мальчик ушёл ночью в одной рубашке

Потерявшегося мальчика нашла ночью пенсионерка
Накануне в дежурную часть полиции Эхирит-Булагатского района поступило сообщение от 70-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что около трёх часов ночи услышала детский плач. Выйдя на улицу, недалеко от дома она увидела ребёнка, который был в одной рубашке.
Женщина завела мальчика в дом и вызвала полицию.
Полицейские установили, что в этот день 41-летняя мать двухлетнего ребёнка легла спать. Ночью малыш самостоятельно вышел из дома и потерялся. Предварительно, на улице он провёл около получаса.
В настоящее время мальчик помещён в медучреждение. Его здоровью ничего не угрожает.
В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
За своевременные и решительные действия, руководством МО МВД России «Эхирит-Булагатский», а также общественный совет принял решение наградить Александру Алексеевну, благодаря которой удалось предотвратить тяжкие последствия.
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