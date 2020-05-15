В Бурятии ищут родственников погибшего мужчины



Для проведения молекулярно-генетической экспертизы полицейские Бурятии разыскивают родственников погибшего 59-летнего Каплуна Павла Петровича, уроженца Читинской области.





Его тело было найдено по улице Лебедева в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







При наличии информации о родственниках гражданина, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).













