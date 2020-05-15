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В Бурятии ищут родственников погибшего мужчины

В Бурятии ищут родственников погибшего мужчины
Происшествия, 
Тело нашли на улице Лебедева 

Для проведения молекулярно-генетической экспертизы полицейские Бурятии разыскивают родственников погибшего 59-летнего Каплуна Павла Петровича, уроженца Читинской области. 

Его тело было найдено по улице Лебедева в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 

 
При наличии информации о родственниках гражданина, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112). 




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