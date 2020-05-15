Улан-удэнец украл телефон у продавца супермаркета

Женщина оставила гаджет на столе в служебном помещении
11 мая в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже от сотрудницы магазина самообслуживания. Пока она находилась в торговом зале, неизвестный украл сотовый телефон, оставленный на столе в служебном помещении. Ущерб составил 26 тысяч рублей.
По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался один из покупателей – 32-летний улан-удэнец.
Выбирая товар, он заметил в помещении лежащий в свободном доступе гаджет. Мужчина воспользовался отсутствием работников и украл телефон.
Оперативному раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудована торговая точка.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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