Улан-удэнец украл телефон у продавца супермаркета



Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



11 мая в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже от сотрудницы магазина самообслуживания. Пока она находилась в торговом зале, неизвестный украл сотовый телефон, оставленный на столе в служебном помещении. Ущерб составил 26 тысяч рублей.По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался один из покупателей – 32-летний улан-удэнец.Выбирая товар, он заметил в помещении лежащий в свободном доступе гаджет. Мужчина воспользовался отсутствием работников и украл телефон.Оперативному раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудована торговая точка.