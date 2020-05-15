Пациентов госпитализировали в инфекционную больницу
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая оперативный штаб принял решение об изоляции Кижингинского района Бурятии на 14 дней. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации в район.
В районе растёт число больных коронавирусом - на сегодняшний день количество инфицированных достигло 178 человек.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что 30 пациентов из очага в Кижингинском районе госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу в Улан-Удэ. Там работает бригада центра медицины катастроф, сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.
- Положительных анализов сегодня меньше с Кижингинского района. Надеемся, что в ближайшее время всё нормализуется, - сказала Евгения Лудупова.
Замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что в настоящий момент случаев заражения коронавирусом нет только в Окинском районе Бурятии. Она отметила, что практически во всех районах зарегистрировано один-два случая, которые не распространяются дальше.
В Бурятии на 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного.
В Улан-Удэ перевезли 30 больных коронавирусом из кижингинского очага
Происшествия, Фото:
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