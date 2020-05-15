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В Улан-Удэ за одну ночь повредили и обчистили восемь машин

В Улан-Удэ за одну ночь повредили и обчистили восемь машин
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Подозреваемых в серии краж из автомобилей также залезли в кафе

Накануне ночью сработали сигнализации сразу нескольких автомобилей, припаркованных в жилых дворах Октябрьского района Улан-Удэ. В ходе отработки территории наряды вневедомственной охраны задержали по горячим следам подозреваемых, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанные - двое жителей Улан-Удэ, один из которых несовершеннолетний, были доставлены в отдел полиции. 



В ходе оперативно-следственных мероприятий на местах преступлений было установлено, что от рук правонарушителей пострадали восемь автомобилей.

При помощи камня и отвёртки воры разбивали автомобильные стекла, проникали в салон и воровали ценные вещи. Среди изъятых у задержанных предметов оказались автомагнитолы, инструменты, пневматический пистолет и другие ценные вещи. Общий ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.



В отделе полиции задержанные также признались, что за несколько часов до краж из автомобилей они пытались украсть телевизор из закусочной на ул. Тобольская. Однако, разбив окно и проникнув внутрь, не смогли снять его со стены.

По данным фактам следствием возбуждены уголовные дела. В настоящее время органы внутренних дел проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

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