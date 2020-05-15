В Улан-Удэ за одну ночь повредили и обчистили восемь машин













Накануне ночью сработали сигнализации сразу нескольких автомобилей, припаркованных в жилых дворах Октябрьского района Улан-Удэ. В ходе отработки территории наряды вневедомственной охраны задержали по горячим следам подозреваемых, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанные - двое жителей Улан-Удэ, один из которых несовершеннолетний, были доставлены в отдел полиции.В ходе оперативно-следственных мероприятий на местах преступлений было установлено, что от рук правонарушителей пострадали восемь автомобилей.При помощи камня и отвёртки воры разбивали автомобильные стекла, проникали в салон и воровали ценные вещи. Среди изъятых у задержанных предметов оказались автомагнитолы, инструменты, пневматический пистолет и другие ценные вещи. Общий ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.В отделе полиции задержанные также признались, что за несколько часов до краж из автомобилей они пытались украсть телевизор из закусочной на ул. Тобольская. Однако, разбив окно и проникнув внутрь, не смогли снять его со стены.По данным фактам следствием возбуждены уголовные дела. В настоящее время органы внутренних дел проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.