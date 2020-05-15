В Улан-Удэ студент 21 раз воспользовался ошибкой банкомата

Банкомат выдавал купюры, большие по номиналу, чем запрашиваемые



14 апреля в отдел полиции №1 Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что из банкомата, расположенного в магазине самообслуживания, украдены деньги.



Как выяснилось, сотрудники банка при загрузке денег в устройство допустили пересорт. Этим воспользовался молодой человек, снимавший деньги. Он хотел снять с карты 1,5 тысячи рублей, однако банкомат по ошибке выдал ему в общей сумме 27 600 рублей.



16-летний студент повторял операцию 21 раз, получая большую по номиналу купюру вместо запрашиваемой.

Несмотря на то, что парень сообщил в банк о произошедшей ошибке, он воспользовался чужими средствами и половину из них потратил.



Уголовное дело, возбужденное по статье «Кража» направлено в прокуратуру. Вынесено постановление о прекращении дела в связи примирением сторон – подросток молодой человек возместил ущерб.



С подростком проведена профилактическая беседа, он поставлен на учёт в ПДН, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

