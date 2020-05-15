Банкомат выдавал купюры, большие по номиналу, чем запрашиваемые
14 апреля в отдел полиции №1 Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что из банкомата, расположенного в магазине самообслуживания, украдены деньги.
Как выяснилось, сотрудники банка при загрузке денег в устройство допустили пересорт. Этим воспользовался молодой человек, снимавший деньги. Он хотел снять с карты 1,5 тысячи рублей, однако банкомат по ошибке выдал ему в общей сумме 27 600 рублей.
16-летний студент повторял операцию 21 раз, получая большую по номиналу купюру вместо запрашиваемой.
Несмотря на то, что парень сообщил в банк о произошедшей ошибке, он воспользовался чужими средствами и половину из них потратил.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Кража» направлено в прокуратуру. Вынесено постановление о прекращении дела в связи примирением сторон – подросток молодой человек возместил ущерб.
С подростком проведена профилактическая беседа, он поставлен на учёт в ПДН, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент 21 раз воспользовался ошибкой банкомата
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Банкомат выдавал купюры, большие по номиналу, чем запрашиваемые
За сутки в республике ликвидировали семь лесных пожаров
Виновник ДТП не закрыл двери, когда начал движение
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 40 человек
Водитель заявил, что рыбу купил у неизвестного продавца на дороге
За неделю показатель по количеству выявленных случаев заболевания вырос в 1,5 раза
Авария произошла вчера днём
Подозреваемый был задержан в тот же день
Возгорание уже локализовано
Женщина скончалась через два дня после происшествия
Невзирая на требование друга не забирать чужое, он скрылся с чужим имуществом
Мужчина спрятал слитки с золотом в коробе передач
Иностранец хотел вернуться на родину, избежав административного наказания
«Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья», - комментируют бурятские общественники
Он также прихватил ёмкости