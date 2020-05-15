В Бурятии тушат грозовой пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки в республике ликвидировали семь лесных пожаров



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 876 га.



Семь лесных пожаров ликвидированы, продолжается тушение грозового пожара в Северо-Байкальском районе.



На тушении работало 337 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 73 единицы лесопожарной техники.



- Кроме того, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

