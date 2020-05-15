За сутки в республике ликвидировали семь лесных пожаров
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 876 га.
Семь лесных пожаров ликвидированы, продолжается тушение грозового пожара в Северо-Байкальском районе.
На тушении работало 337 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 73 единицы лесопожарной техники.
- Кроме того, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии тушат грозовой пожар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Банкомат выдавал купюры, большие по номиналу, чем запрашиваемые
За сутки в республике ликвидировали семь лесных пожаров
Виновник ДТП не закрыл двери, когда начал движение
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 40 человек
Водитель заявил, что рыбу купил у неизвестного продавца на дороге
За неделю показатель по количеству выявленных случаев заболевания вырос в 1,5 раза
Авария произошла вчера днём
Подозреваемый был задержан в тот же день
Возгорание уже локализовано
Женщина скончалась через два дня после происшествия
Невзирая на требование друга не забирать чужое, он скрылся с чужим имуществом
Мужчина спрятал слитки с золотом в коробе передач
Иностранец хотел вернуться на родину, избежав административного наказания
«Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья», - комментируют бурятские общественники
Он также прихватил ёмкости