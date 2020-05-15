 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Мая

14 Мая

Популярное

В Бурятии тушат грозовой пожар

В Бурятии тушат грозовой пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки в республике ликвидировали семь лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 876 га.

Семь лесных пожаров ликвидированы, продолжается тушение грозового пожара в Северо-Байкальском районе.

На тушении работало 337 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 73 единицы лесопожарной техники.

- Кроме того, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ студент 21 раз воспользовался ошибкой банкомата
В Улан-Удэ студент 21 раз воспользовался ошибкой банкомата
Происшествия, 15.05.2020
Банкомат выдавал купюры, большие по номиналу, чем запрашиваемые
В Бурятии тушат грозовой пожар
В Бурятии тушат грозовой пожар
Происшествия, 15.05.2020
За сутки в республике ликвидировали семь лесных пожаров
В Бурятии маршрутчик заплатил за падение мальчика из автобуса
В Бурятии маршрутчик заплатил за падение мальчика из автобуса
Происшествия, 15.05.2020
Виновник ДТП не закрыл двери, когда начал движение
В Бурятии число случаев коронавируса неуклонно движется к 900
В Бурятии число случаев коронавируса неуклонно движется к 900
Происшествия, 15.05.2020
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 40 человек
В Бурятии остановили машину, забитую мешками с рыбой
В Бурятии остановили машину, забитую мешками с рыбой
Происшествия, 15.05.2020
Водитель заявил, что рыбу купил у неизвестного продавца на дороге  
Бурятия в пятёрке регионов ДФО по приросту заболеваемости COVID-19
Бурятия в пятёрке регионов ДФО по приросту заболеваемости COVID-19
Происшествия, 15.05.2020
За неделю показатель по количеству выявленных случаев заболевания вырос в 1,5 раза
В Забайкалье тушат пожар за кладбищем
В Забайкалье тушат пожар за кладбищем
Происшествия, 14.05.2020
Возгорание уже локализовано
Жительница Бурятии до смерти избила соседку ковшиком
Жительница Бурятии до смерти избила соседку ковшиком
Происшествия, 14.05.2020
Женщина скончалась через два дня после происшествия
В Улан-Удэ грабитель сломал телевизор по дороге
В Улан-Удэ грабитель сломал телевизор по дороге
Происшествия, 14.05.2020
Невзирая на требование друга не забирать чужое, он скрылся с чужим имуществом
Забайкальца осудили за контрабанду золота на 3,5 млн
Забайкальца осудили за контрабанду золота на 3,5 млн
Происшествия, 14.05.2020
Мужчина спрятал слитки с золотом в коробе передач
В Забайкальске гражданина Китая осудили за дачу взятки
В Забайкальске гражданина Китая осудили за дачу взятки
Происшествия, 14.05.2020
Иностранец хотел вернуться на родину, избежав административного наказания
Жителей Бурятии шокировала хакерская атака на «Бессмертный полк»
Жителей Бурятии шокировала хакерская атака на «Бессмертный полк»
Происшествия, 14.05.2020
«Всё это результат цифрового уродства, вайновской безвкусицы и инстаграмного бездумья», - комментируют бурятские общественники

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^