Виновник ДТП не закрыл двери, когда начал движение
В Бурятии судебные приставы взыскали с водителя маршрутного автобуса 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за падение ребёнка из автобуса.
Мальчик возвращался домой после учебы и стоял у входных дверей в автобусе. На остановке водитель начал движение с открытыми дверьми.
В результате юный пассажир выпал из машины и получил телесные повреждения. С ушибами мягких тканей затылочной области, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника мальчика госпитализировали в больницу.
После ДТП водителя привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда потерпевшему.
А мать мальчика обратилась в суд с иском к водителю маршрутного автобуса. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
- В службе судебных приставов в отношении автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого приставы обратили взыскание на расчетные счета должника и списали сумму задолженности в пользу пострадавшего. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии маршрутчик заплатил за падение мальчика из автобуса
Происшествия, Фото:
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