В Бурятии остановили машину, забитую мешками с рыбой

Водитель заявил, что рыбу купил у неизвестного продавца на дороге
Жителя села Баргузин задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские в центре населённого пункта. В его автомобиле были обнаружены мешки с рыбой.
Группа задержания вневедомственной охраны заметила грузовой автомобиль на парковке возле продуктового магазина. При визуальном осмотре сотрудники заметили в кузове мешки с рыбой и потребовали у водителя предъявить правоустанавливающие документы на груз.
Документов на ловлю, реализацию и перевозку рыбы у мужчины не оказалось. Он пояснил, что приобрёл рыбу у неизвестного человека на дороге в соседнем селении на берегу реки Баргузин за восемь тысяч рублей.
Всего у баргузинца было изъято более 180 кг незаконно добытой рыбы, – сазан, щука, карась, сом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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