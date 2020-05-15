В Бурятии остановили машину, забитую мешками с рыбой

Водитель заявил, что рыбу купил у неизвестного продавца на дороге



Жителя села Баргузин задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские в центре населённого пункта. В его автомобиле были обнаружены мешки с рыбой.



Группа задержания вневедомственной охраны заметила грузовой автомобиль на парковке возле продуктового магазина. При визуальном осмотре сотрудники заметили в кузове мешки с рыбой и потребовали у водителя предъявить правоустанавливающие документы на груз.



Документов на ловлю, реализацию и перевозку рыбы у мужчины не оказалось. Он пояснил, что приобрёл рыбу у неизвестного человека на дороге в соседнем селении на берегу реки Баргузин за восемь тысяч рублей.



Всего у баргузинца было изъято более 180 кг незаконно добытой рыбы, – сазан, щука, карась, сом.



Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



