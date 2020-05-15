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Бурятия в пятёрке регионов ДФО по приросту заболеваемости COVID-19

Бурятия в пятёрке регионов ДФО по приросту заболеваемости COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За неделю показатель по количеству выявленных случаев заболевания вырос в 1,5 раза

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Бурятии с 8 по 14 мая показатель по количеству выявленных случаев заболевания вырос в 1,5 раза. Для сравнения, с 1 по 7 мая прирост был в 1,8 раз.

За последнюю неделю количество подтвержденных случаев в республике составило 237 человек.

Среди регионов ДФО первое место в рейтинге с приростом заболевших в 1,8 раз занимает Республика Саха (Якутия). Далее идут Амурская область - в 1,7 раз, Забайкальский край - в 1,7 раз. Замыкают пятерку Республика Бурятия и Приморский край с показателем в 1,5 раза.

Наименьший прирост заболеваемости (в 1,2 раза) зафиксирован в двух регионах: Магаданской области и Камчатском крае.

В общем по ДФО количество подтверждённых случаев COVID-19 выросло в 1,5 раза. По России показатель снизился с 1,7 до 1,4 раз.

По состоянию на 14 мая, в России насчитывается 252 245 случаев. Это второе место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Первое место по заболеваемости занимает США – 1 393 890 человек, третье место Великобритания – 234 431 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 15 мая в Бурятии уже 824 случая заражения коронавируса – всплеск произошёл за одни сутки, когда обнаружили сразу 88 новых больных (рекорд за всё время).

Накануне на двухнедельный карантин был закрыт Кижингинский район Бурятии.

Во избежание распространения COVID-19 необходимо соблюдать эпидемиологические требования и соблюдать режим самоизоляции.

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