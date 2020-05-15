В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося большегруза

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Авария произошла вчера днём



Накануне около трёх часов дня в Муйском районе Бурятии произошло ДТП. 37-летний водитель автомобиля «МАН», следуя со стороны посёлка Иракинда в направлении посёлка Таксимо, на 25 км. не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.



В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий c механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторами ДПС выявлено 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 440 нарушений ПДД.

