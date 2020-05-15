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В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося большегруза

В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося большегруза
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла вчера днём

Накануне около трёх часов дня в Муйском районе Бурятии произошло ДТП. 37-летний водитель автомобиля «МАН», следуя со стороны посёлка Иракинда в направлении посёлка Таксимо, на 25 км. не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий c механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторами ДПС выявлено 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 440 нарушений ПДД.
ДТП
 
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