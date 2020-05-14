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Житель Иркутской области слил 25 литров бензина с авто пенсионеров

Житель Иркутской области слил 25 литров бензина с авто пенсионеров
Происшествия, 
Подозреваемый был задержан в тот же день

Накануне в Эхирит-Булагатского района Иркутской области в полицию обратилась 67-летняя женщина. Из бака её отечественного автомобиля неизвестные слили 25 литров бензина.

На поиски преступника направился участковый уполномоченный капитан полиции Евгений Андриянов. В этот же день подозреваемый был найден, а украденное имущество возвращено владелице.

- В адрес начальника отделения полиции №1 межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило письмо со словами благодарности от 67-летней местной жительницы, в котором женщина выражает слова благодарности участковому уполномоченному полиции Евгению Андриянову, отмечая его профессионализм и добросовестное отношение к служебным обязанностям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В своём обращении потерпевшая поблагодарила полицейского за проявленные оперативность и чуткость, отметив, что для неё и её супруга эта машина очень многое значит.
кража
 
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