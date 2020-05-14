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В Забайкалье тушат пожар за кладбищем

В Забайкалье тушат пожар за кладбищем
Происшествия,  Фото:минприроды Забайкальского края
Возгорание уже локализовано

За городским кладбищем в Чите был зафиксирован лесной пожар. На нём работает 14 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Благодаря быстрым и слаженным действиям лесопожарных формирований Забайкальского края пожар локализован. Ситуация под контролем, угрозы нет -, рассказал министр природных ресурсов Сергей Немков.

При обнаружении лесного или степного пожара необходимо сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 8(3022) 20-22-07.

В Забайкалье введено ограничение пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противопожарного режима, грозит штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

пожар
 
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