В Улан-Удэ грабитель сломал телевизор по дороге

Невзирая на требование друга не забирать чужое, он скрылся с чужим имуществом



8 мая в полицию в Улан-Удэ обратилась 35-летняя местная жительница. Она заявила, что в её отсутствие из дома были похищены продукты питания и телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Выяснилось, что её муж распивал дома с приятелями спиртное. Имущество пропало, когда захмелев, участники компании уснули.



Позже был задержан подозреваемый - ранее незнакомый потерпевшему 42-летний мужчина. Он пришёл вместе с приятелем хозяина жилища. Увидев, что все спят, нетрезвый мужчина забрал телевизор и продукты питания. После чего, невзирая на требование друга не забирать чужое, скрылся.



Телевизор он уронил по дороге и повредил. Неисправная техника и продукты питания изъяты.



Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

