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В Забайкальске гражданина Китая осудили за дачу взятки

В Забайкальске гражданина Китая осудили за дачу взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иностранец хотел вернуться на родину, избежав административного наказания

В Борзинском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении гражданина КНР, он признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

После прибытия пассажирского поезда сообщением «Чита-Забайкальск», на станции Забайкальск граждан КНР не предоставил полицейскому полис медицинского страхования, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Желая избежать административного наказания и беспрепятственно выехать в Китай, иностранец решил передать сотруднику транспортной полиции деньги для прекращения разбирательства.

Полицейский от вознаграждения отказался. Дознанием Борзинского линейного отдела собраны все доказательства и направлены в суд. По данному факту судом вынесены обвинительные приговоры, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.




взятка
 
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