В Забайкальске гражданина Китая осудили за дачу взятки

Иностранец хотел вернуться на родину, избежав административного наказания



В Борзинском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении гражданина КНР, он признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).



После прибытия пассажирского поезда сообщением «Чита-Забайкальск», на станции Забайкальск граждан КНР не предоставил полицейскому полис медицинского страхования, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.



Желая избежать административного наказания и беспрепятственно выехать в Китай, иностранец решил передать сотруднику транспортной полиции деньги для прекращения разбирательства.



Полицейский от вознаграждения отказался. Дознанием Борзинского линейного отдела собраны все доказательства и направлены в суд. По данному факту судом вынесены обвинительные приговоры, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.









