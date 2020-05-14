Лесной пожар произошёл на Мандрике
Сегодня в полдень для ликвидации грозового пожара в Прибайкальском районе направилась дополнительная группа сотрудников Иволгинского лесхоза.
По пути лесники на перевале Мандрик увидели лесной пожар. Рядом с очагом возгорания обнаружили спящего мужчину.
Как оказалось, 47-летний житель Прибайкальского района был пьян. Со слов мужчины, он «шёл полночи и замёрз, а пошёл в лес, чтобы согреться».
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 0,3 га. На тушении работает 13 человек из числа лесной охраны. Задействованы две лесопожарные машины.
Сейчас с предполагаемым виновником лесного пожара работают сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Пьяный житель Бурятии устроил лесной пожар и тут же уснул
Происшествия, Фото:
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