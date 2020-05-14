Пьяный житель Бурятии устроил лесной пожар и тут же уснул

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесной пожар произошёл на Мандрике



Сегодня в полдень для ликвидации грозового пожара в Прибайкальском районе направилась дополнительная группа сотрудников Иволгинского лесхоза.



По пути лесники на перевале Мандрик увидели лесной пожар. Рядом с очагом возгорания обнаружили спящего мужчину.



Как оказалось, 47-летний житель Прибайкальского района был пьян. Со слов мужчины, он «шёл полночи и замёрз, а пошёл в лес, чтобы согреться».



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 0,3 га. На тушении работает 13 человек из числа лесной охраны. Задействованы две лесопожарные машины.



Сейчас с предполагаемым виновником лесного пожара работают сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



