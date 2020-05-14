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Турист пытался ввезти в Забайкалье опасные препараты для похудения

Турист пытался ввезти в Забайкалье опасные препараты для похудения
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
У россиянина обнаружили 81 капсулу с сильнодействующим веществом

Читинская таможня возбудила уголовное дело в отношении туриста, который ввозил из Китая капсулы с сильнодействующим веществом. 81 капсулу опасного препарата таможенники обнаружили в пункте пропуска МАПП Забайкальск до введения карантинного режима, и отправили на экспертизу.

Было установлено, что капсулы содержат сильнодействующее вещество – сибутрамин, которое запрещено к ввозу и обороту на территории России. Общая масса сибутрамина составила - 33,21 грамма.

- По данному факту Читинская таможня в отношении гражданина России возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК России (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Справка:

Сибутрамин – сильнодействующее вещество, которое запрещено к распространению на территории Российской Федерации. Это вещество является сильным стимулятором центральной нервной системы.

Препараты для коррекции веса производства КНР часто содержат сильнодействующее вещество сибутрамин. После применения этих препаратов возникают побочные эффекты: бессонница, головная боль, беспокойство (состояние тревоги), изменение вкуса, замедление реакций. Также эти препараты отрицательно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительные системы и вызывают привыкание.


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