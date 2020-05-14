Огонь уничтожил 508 тонн зерна
Прошлой ночью в селе Хохорск Боханского района Иркутской области произошёл пожар в складских помещениях местного крестьянско-фермерского хозяйства.
Сообщение о пожаре поступило пожарным в третьем часу ночи. На момент прибытия пожарных полностью горело здание деревянного склада с зерном внутри и кровля второго пустого на тот момент склада. Огонь перекинулся и на рядом стоящий автомобиль «КамАЗ».
Пожар, произошедший ночью, был обнаружен поздно.
Первыми к месту пожара прибыли 20 человек добровольной пожарной команды Хохорска. Спустя 15 минут прибыл пожарный расчёт. С открытым огнём пожарным удалось справиться к утру.
В результате пожара были уничтожены склад на площади 720 кв. м., «КамАЗ», 508 тонн зерна, повреждена кровля рядом стоящего склада на площади 50 кв. м.
В настоящее время на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории для установления причины и обстоятельств пожара. Материальный ущерб устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области дотла сгорел склад с зерном
Происшествия, Фото:
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