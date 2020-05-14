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Житель Ангарска спалил дом, чтобы скрыть кражу

Житель Ангарска спалил дом, чтобы скрыть кражу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Огонь полностью уничтожил строение

Сотрудники управления МВД в Ангарске задержали поджигателя, уничтожившего здание, чтобы скрыть следы преступления.

Возгорание дачного дома произошло в посёлке Мегет в конце февраля. В результате пожара огонь полностью уничтожил строение. В ходе детального изучения места происшествия, сотрудники полиции и МЧС установили, что причиной пожара мог стать поджог.

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый житель того же посёлка.

Подозреваемый рассказал следователям, что устроил пожар с целью сокрытия кражи. По его словам, он украл оттуда электроинструменты на сумму около 100 тысяч рублей, после чего поджёг находившуюся в доме одежду.

- Следователями Следственного отдела №2 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Устанавливается причастность гражданина к совершению иных преступлений имущественного характера, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Так, по версии следователей, мужчина может быть причастен к аналогичному деянию в том же населённом пункте. Во втором случае из дома пропал телевизор и набор инструментов, после чего похититель попытался поджечь находившиеся там же книги, однако огонь не разгорелся.
кража Поджог
 
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