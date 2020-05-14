Забайкальцы украли у пенсионерки 40 литров мёда и съели

Воры ночью украли флягу с мёдом на 30 тысяч рублей



В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края в полицию обратилась 81-летняя жительница села Кули, у которой из дома украли 40-литровую алюминиевую флягу с мёдом.



Установлено, что ночью неизвестные попали в дом через выходящее на улицу подполье. В доме подозреваемые украли мёд на 30 тысяч рублей, пока хозяйка спала.



- Стражи порядка установили подозреваемых - ими оказались ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов жители поселка Баляга, которые накануне кражи приехали в село к своим знакомым. Подозреваемые признались в содеянном. Часть украденного меда они употребили в пищу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

