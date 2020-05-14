Воры ночью украли флягу с мёдом на 30 тысяч рублей
В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края в полицию обратилась 81-летняя жительница села Кули, у которой из дома украли 40-литровую алюминиевую флягу с мёдом.
Установлено, что ночью неизвестные попали в дом через выходящее на улицу подполье. В доме подозреваемые украли мёд на 30 тысяч рублей, пока хозяйка спала.
- Стражи порядка установили подозреваемых - ими оказались ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов жители поселка Баляга, которые накануне кражи приехали в село к своим знакомым. Подозреваемые признались в содеянном. Часть украденного меда они употребили в пищу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Забайкальцы украли у пенсионерки 40 литров мёда и съели
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина отделался условным сроком
Воры ночью украли флягу с мёдом на 30 тысяч рублей
Росгвардейцы заметили подростка на соседней улице
Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли китайские таблетки
Мужчина смешал гашишное масло c табаком и спрятал в свёрток
Мужчину госпитализировали в БСМП
Накануне ликвидировали девять лесных пожаров
10 млн рублей за контрабанду леса в Китай бизнесмен уже отмыл
Эпицентр находился рядом с посёлком Северомуйск
Мужчина полагал, что о преступлении никто не узнает
Есть в ДФО и регионы, где не было летальных случаев
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично
Водитель без документов обещал дать взятку частями
Шквалистый ветер стал причиной локальных отключений электроэнергии в краевом центре
Женщина госпитализирована в медучреждение