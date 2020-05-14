Росгвардейцы заметили подростка на соседней улице
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в полицию поступило сообщение о краже мобильного телефона.
Подозреваемых задержали на соседней улице уже через несколько минут после кражи – росгвардейцы заметили двух подростков, которые подходили под описания и приметы. Выяснилось, что один из подростков украл сотовый телефон из кармана верхней одежды мужчины.
Задержанный, состоящий на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, был доставлен в полицию для дальнейших разбирательств. Подросток в присутствии законного представителя признался в краже, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
В Бурятии вора-подростка поймали через несколько минут
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