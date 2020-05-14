 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Мая

13 Мая

Популярное

Забайкалец пытался ввезти 132 таблетки трамадола

Забайкалец пытался ввезти 132 таблетки трамадола
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли китайские таблетки

34-летний житель Забайкальского края обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина 31 мая 2019 года купил в Китае 132 таблетки, содержащие в сильнодействующее вещество – трамадол (трамал) общей массой 47,07 г. В этот же день он контрабандно перевёз таблетки через таможенную границу в Россию.

Сильнодействующее вещество изъяли у него в ходе личного досмотра сотрудники пограничного управления ФСБ на таможенном посту МАПП «Забайкальск».

Сам мужчина заявил, что все 132 таблетки – для личного употребления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. 
контрабанда лекарственные препараты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы украли у пенсионерки 40 литров мёда и съели
Забайкальцы украли у пенсионерки 40 литров мёда и съели
Происшествия, 14.05.2020
Воры ночью украли флягу с мёдом на 30 тысяч рублей
В Бурятии вора-подростка поймали через несколько минут
В Бурятии вора-подростка поймали через несколько минут
Происшествия, 14.05.2020
Росгвардейцы заметили подростка на соседней улице
Забайкалец пытался ввезти 132 таблетки трамадола
Забайкалец пытался ввезти 132 таблетки трамадола
Происшествия, 14.05.2020
Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли китайские таблетки
Читинца осудили за попытку перебросить наркотики в колонию
Читинца осудили за попытку перебросить наркотики в колонию
Происшествия, 14.05.2020
Мужчина смешал гашишное масло c табаком и спрятал в свёрток
Тушить пожары в Бурятии мешал штормовой ветер
Тушить пожары в Бурятии мешал штормовой ветер
Происшествия, 14.05.2020
Накануне ликвидировали девять лесных пожаров
ОПГ контрабандой вывезла из Бурятии в Китай леса на 26 млн
ОПГ контрабандой вывезла из Бурятии в Китай леса на 26 млн
Происшествия, 14.05.2020
10 млн рублей за контрабанду леса в Китай бизнесмен уже отмыл
В Бурятии возле БАМ произошло землетрясение
В Бурятии возле БАМ произошло землетрясение
Происшествия, 14.05.2020
Эпицентр находился рядом с посёлком Северомуйск
Житель Бурятии рассчитывался в магазинах украденной картой
Житель Бурятии рассчитывался в магазинах украденной картой
Происшествия, 14.05.2020
Мужчина полагал, что о преступлении никто не узнает
Бурятия третья в ДФО по числу смертей от COVID-19
Бурятия третья в ДФО по числу смертей от COVID-19
Происшествия, 14.05.2020
Есть в ДФО и регионы, где не было летальных случаев
Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы
Жительница Бурятии уснула после убийства приятельницы
Происшествия, 13.05.2020
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично
Пьяный братчанин не смог подкупить сотрудника ГИБДД
Пьяный братчанин не смог подкупить сотрудника ГИБДД
Происшествия, 13.05.2020
Водитель без документов обещал дать взятку частями
В Чите сильный ветер сорвал крыши домов
В Чите сильный ветер сорвал крыши домов
Происшествия, 13.05.2020
Шквалистый ветер стал причиной локальных отключений электроэнергии в краевом центре
В Иркутской области поезд сбил женщину в наушниках
В Иркутской области поезд сбил женщину в наушниках
Происшествия, 13.05.2020
Женщина госпитализирована в медучреждение

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^