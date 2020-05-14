Забайкалец пытался ввезти 132 таблетки трамадола

Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли китайские таблетки



34-летний житель Забайкальского края обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



Мужчина 31 мая 2019 года купил в Китае 132 таблетки, содержащие в сильнодействующее вещество – трамадол (трамал) общей массой 47,07 г. В этот же день он контрабандно перевёз таблетки через таможенную границу в Россию.



Сильнодействующее вещество изъяли у него в ходе личного досмотра сотрудники пограничного управления ФСБ на таможенном посту МАПП «Забайкальск».



Сам мужчина заявил, что все 132 таблетки – для личного употребления.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

