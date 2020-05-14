Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли китайские таблетки
34-летний житель Забайкальского края обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Мужчина 31 мая 2019 года купил в Китае 132 таблетки, содержащие в сильнодействующее вещество – трамадол (трамал) общей массой 47,07 г. В этот же день он контрабандно перевёз таблетки через таможенную границу в Россию.
Сильнодействующее вещество изъяли у него в ходе личного досмотра сотрудники пограничного управления ФСБ на таможенном посту МАПП «Забайкальск».
Сам мужчина заявил, что все 132 таблетки – для личного употребления.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Забайкалец пытался ввезти 132 таблетки трамадола
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина отделался условным сроком
Воры ночью украли флягу с мёдом на 30 тысяч рублей
Росгвардейцы заметили подростка на соседней улице
Сотрудники Пограничного управления ФСБ изъяли китайские таблетки
Мужчина смешал гашишное масло c табаком и спрятал в свёрток
Мужчину госпитализировали в БСМП
Накануне ликвидировали девять лесных пожаров
10 млн рублей за контрабанду леса в Китай бизнесмен уже отмыл
Эпицентр находился рядом с посёлком Северомуйск
Мужчина полагал, что о преступлении никто не узнает
Есть в ДФО и регионы, где не было летальных случаев
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично
Водитель без документов обещал дать взятку частями
Шквалистый ветер стал причиной локальных отключений электроэнергии в краевом центре
Женщина госпитализирована в медучреждение