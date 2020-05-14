Мужчину госпитализировали в БСМП
Вчера днём в Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
45-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ-33307», выезжая с прилегающей территории на проспекте 50 лет Октября, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Саксид» под управлением 52-летнего водителя.
В результате ДТП водитель легковой автомашины с травмами госпитализирован в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ в ДТП пострадал 40-летний водитель «Мерседес», врезавшийся в столб.
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с грузовиком
Происшествия, Фото:
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