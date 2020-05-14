Бурятия третья в ДФО по числу смертей от COVID-19

В Бурятии за время пандемии коронавирусной инфекции скончались пять пациентов. Это третье место по количеству смертей от COVID-19 в Дальневосточном федеральном округе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии составляет 0,73%. По данному показателю регион занимает девятое место среди субъектов ДФО.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в ДФО наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – 12 человек и в Хабаровском крае – семь человек.
В число регионов ДФО, в которых отсутствуют летальные случаи, вызванные новой коронавирусной инфекцией, вошли Сахалинская область и Чукотская автономная область. По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Магаданская область – 1,85%. За ней следует Приморский край – 1,19%.
Всего в России за время пандемии выявлен 242 271 подтвержденный случай COVID-19 в 85 регионах. Из них летальных 2 212. Средний показатель смертности среди заболевших коронавирусом в России составляет 0,91%. В настоящее время Россия занимает 18 место в мире по количеству летальных исходов. Мировой рейтинг возглавляют США, Великобритания и Италия.
Как сообщал «Байкал-Daily», пациенты, больные коронавирусом, в Бурятии скончались 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.
На 13 мая в Бурятии было 736 случаев заражения коронавирусом.