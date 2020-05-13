Пьяный братчанин не смог подкупить сотрудника ГИБДД

Водитель без документов обещал дать взятку частями



30-летний житель Братска обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.



По версии следствия, мужчина ночью 15 февраля управлял своим автомобилем в состоянии опьянения. При этом у него не было при себе ни водительского удостоверения, ни других необходимых документов. Автомобиль остановили инспекторы ДПС.



Мужчина, пытаясь добиться, чтобы на него не оформляли протоколы, дал инспектору три тысячи рублей. Ещё 10 тысяч обещал передать позже.



- Инспектор, отказавшись принимать взятку, вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

