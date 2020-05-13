Водитель без документов обещал дать взятку частями
30-летний житель Братска обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.
По версии следствия, мужчина ночью 15 февраля управлял своим автомобилем в состоянии опьянения. При этом у него не было при себе ни водительского удостоверения, ни других необходимых документов. Автомобиль остановили инспекторы ДПС.
Мужчина, пытаясь добиться, чтобы на него не оформляли протоколы, дал инспектору три тысячи рублей. Ещё 10 тысяч обещал передать позже.
- Инспектор, отказавшись принимать взятку, вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пьяный братчанин не смог подкупить сотрудника ГИБДД
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обвиняемая свою вину в убийстве признала частично
Шквалистый ветер стал причиной локальных отключений электроэнергии в краевом центре
Женщина госпитализирована в медучреждение
Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи
Мужчину задержали полицейские
После задержания была установлена их причастность к ещё одной краже
Синоптики прогнозируют осадки и шквалистый ветер
В ходе следствия женщина пыталась скрыть подробности преступления
Угонщик знал, что автомобиль был не заперт
Граждане верят незнакомцам и сообщают по телефону реквизиты банковских карт, теряя свои сбережения
Мужчина разбил окно в торговой точке
«Заболевание протекает непредсказуемо, состояние человека может ухудшиться в любую минуту», - отметила министр здравоохранения края
Стихия разбушевалась в Еравнинском районе, где ветром сносило крыши и разбивались стёкла
Вандал испытывал личную неприязнь к настоятелю храма
В списке этих стран оказались в том числе США