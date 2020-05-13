В Иркутской области поезд сбил женщину в наушниках

Женщина госпитализирована в медучреждение



На станции Иркутск-Сортировочный поезд сбил 48-летнюю женщину. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, 5 мая на третьем пути станции Иркутск-Сортировочный была травмирована резервным электровозом местная жительница. Она, вопреки требованиям безопасности, шла к пешеходному переходу вдоль железнодорожных путей в наушниках, что помешало ей услышать звук приближающегося поезда и предупреждающие сигналы.



Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. С многочисленными телесными повреждениями различной степени тяжести женщина госпитализирована в медучреждение.



- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

