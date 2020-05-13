Мужчину задержали полицейские
В ходе рейда сотрудники транспортной полиции Улан-Удэ задержали 60-летнего жителя Кабанского района по подозрению в незаконном вылове рыбы.
Подозреваемый был задержан на реке Селенга в районе села Красный Яр. Мужчина при помощи сети выловил рыбу различных пород - окунь, щука, язь. Общий ущерб от действий браконьера составил более 12 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии браконьер ловил сетями окуней, щук и язя
Происшествия, Фото:
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