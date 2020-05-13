 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

На Бурятию наступает холодная погода

На Бурятию наступает холодная погода
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Синоптики прогнозируют осадки и шквалистый ветер

По информации Бурятского гидрометцентра, 15-16 мая выход южного циклона обусловит в большинстве районов холодную с осадками, ветреную погоду. Ветер с порывами до 21 м/с.

- 14 мая в Улан-Удэ и 11 районах: Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах, ожидается 4 класс пожарной опасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

В МЧС обращают внимание, что в условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора.

При обнаружении лесного пожара нужно сообщать в республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в селе Сосново-Озёрское уже разбушевалась непогода – шквалистым срывало крыши зданий, в том числе местной школы и районной администрации. Ущерб нанесён и жителям частных домов.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая
Забайкальцы украли велосипед, разобрав крышу сарая
Происшествия, 13.05.2020
После задержания была установлена их причастность к ещё одной краже
На Бурятию наступает холодная погода
На Бурятию наступает холодная погода
Происшествия, 13.05.2020
Синоптики прогнозируют осадки и шквалистый ветер
Мошенники пообещали жительнице Иркутской области выплаты за пенсионный возраст
Мошенники пообещали жительнице Иркутской области выплаты за пенсионный возраст
Происшествия, 13.05.2020
В ходе следствия женщина пыталась скрыть подробности преступления
Житель Забайкалья угнал ВАЗ, чтобы покататься
Происшествия, 13.05.2020
Угонщик знал, что автомобиль был не заперт
Забайкалец лишился денег, покупая двигатель
Забайкалец лишился денег, покупая двигатель
Происшествия, 13.05.2020
Граждане верят незнакомцам и сообщают по телефону реквизиты банковских карт, теряя свои сбережения
В Забайкалье всех пациенты с COVID-19 госпитализируют в моностационары
В Забайкалье всех пациенты с COVID-19 госпитализируют в моностационары
Происшествия, 13.05.2020
«Заболевание протекает непредсказуемо, состояние человека может ухудшиться в любую минуту», - отметила министр здравоохранения края
В Бурятии крыши школы и администрации сдуло штормовым ветром. Видео
В Бурятии крыши школы и администрации сдуло штормовым ветром. Видео
Происшествия, 13.05.2020
Стихия разбушевалась в Еравнинском районе, где ветром сносило крыши и разбивались стёкла
В Бурятию за последние две недели вернулись люди из 19 стран
В Бурятию за последние две недели вернулись люди из 19 стран
Происшествия, 13.05.2020
В списке этих стран оказались в том числе США  
Житель Иркутской области устроил лесной пожар, сжигая траву
Житель Иркутской области устроил лесной пожар, сжигая траву
Происшествия, 13.05.2020
Площадь возгорания составляет семь гектаров
Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов
Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов
Происшествия, 13.05.2020
Жертвы афериста не обращаются в полицию, боясь стать фигурантами уголовных дел
Житель Бурятии избил сожительницу и отделался штрафом
Житель Бурятии избил сожительницу и отделался штрафом
Происшествия, 13.05.2020
Мужчина таскал возлюбленную за волосы и бил по спине
Двое иркутян украли детский электромобиль
Двое иркутян украли детский электромобиль
Происшествия, 13.05.2020
Действия воров зафиксировала камера наружного наблюдения

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^