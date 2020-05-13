Синоптики прогнозируют осадки и шквалистый ветер
По информации Бурятского гидрометцентра, 15-16 мая выход южного циклона обусловит в большинстве районов холодную с осадками, ветреную погоду. Ветер с порывами до 21 м/с.
- 14 мая в Улан-Удэ и 11 районах: Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах, ожидается 4 класс пожарной опасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В МЧС обращают внимание, что в условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора.
При обнаружении лесного пожара нужно сообщать в республиканское агентство лесного хозяйства - 8 (3012) 20-44-44. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в селе Сосново-Озёрское уже разбушевалась непогода – шквалистым срывало крыши зданий, в том числе местной школы и районной администрации. Ущерб нанесён и жителям частных домов.
На Бурятию наступает холодная погода
Происшествия, Фото:
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