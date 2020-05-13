Угонщик знал, что автомобиль был не заперт
В полицию Краснокаменска поступило сообщение от 63-летней местной жительницы об угоне автомобиля «ВАЗ 2108». Автомобиль стоял во дворе её дома.
Угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в одном из дворов Краснокаменска. Подозреваемый установлен и задержан. Местный житель признался: знал, что автомобиль был не заперт. Он угнал отечественный автомобиль, чтобы покататься по городу.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Житель Забайкалья угнал ВАЗ, чтобы покататься
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