Житель Забайкалья угнал ВАЗ, чтобы покататься

Угонщик знал, что автомобиль был не заперт



В полицию Краснокаменска поступило сообщение от 63-летней местной жительницы об угоне автомобиля «ВАЗ 2108». Автомобиль стоял во дворе её дома.



Угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в одном из дворов Краснокаменска. Подозреваемый установлен и задержан. Местный житель признался: знал, что автомобиль был не заперт. Он угнал отечественный автомобиль, чтобы покататься по городу.



- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



