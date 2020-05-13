В Улан-Удэ слесарь украл 9 мая из магазина алкоголь, табак и деньги

Мужчина разбил окно в торговой точке



В Улан-Удэ утром 9 мая в полицию поступило сообщение о краже из магазина на бульваре Карла Маркса. Неизвестный разбил в торговой точке окно и украл алкоголь, табачные изделия и 570 рублей. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.



Полицейские обследовали в поисках вора близлежащие дворы многоквартирных домов и обнаружили брошенные пакеты с украденной продукцией. Вскоре сотрудники ППС задержали и самого подозреваемого – 30-летнего горожанина.



Известно, что в 2019 году он был условно осужден за грабеж, работает слесарем в одной из организаций, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается.

