Мужчина разбил окно в торговой точке
В Улан-Удэ утром 9 мая в полицию поступило сообщение о краже из магазина на бульваре Карла Маркса. Неизвестный разбил в торговой точке окно и украл алкоголь, табачные изделия и 570 рублей. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.
Полицейские обследовали в поисках вора близлежащие дворы многоквартирных домов и обнаружили брошенные пакеты с украденной продукцией. Вскоре сотрудники ППС задержали и самого подозреваемого – 30-летнего горожанина.
Известно, что в 2019 году он был условно осужден за грабеж, работает слесарем в одной из организаций, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается.
В Улан-Удэ слесарь украл 9 мая из магазина алкоголь, табак и деньги
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