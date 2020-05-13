В Забайкалье всех пациенты с COVID-19 госпитализируют в моностационары

«Заболевание протекает непредсказуемо, состояние человека может ухудшиться в любую минуту», - отметила министр здравоохранения края



По распоряжению главного санитарного врача Забайкалья все пациенты, имеющие положительный результат на коронавирусную инфекцию, госпитализируются в специализированные моностационары региона, даже при бессимптомном течении заболевания.



- Больные с положительным результатом на COVID-19 изолируются с целью предотвращения распространения опасной инфекции среди населения. Все пациенты, даже с лёгкой формой, наблюдаются врачами и при необходимости получают специализированную терапию, в том числе, таблетки, капли, спреи. Заболевание протекает непредсказуемо, состояние человека может ухудшиться в любую минуту, - отметила министр здравоохранения Анна Шангина.



Коронавирусная инфекция опасна осложнениями. В первую очередь, вирусной пневмонией лёгких, а также другими заболеваниями.



В моностационаре первой городской больницы Читы сегодня на лечении находятся 215 человек, из них с пневмонией - 91, в реанимации - 4. За последние сутки было госпитализировано 20 заболевших. Особую угрозу вирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. По статистике, один больной, как минимум, может заразить четырёх. Пациент с COVID-19, в среднем, находится на лечении 14 дней. Выписке он подлежит после двухкратного лабораторного подтверждения отсутствия вируса в организме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

