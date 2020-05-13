В Бурятии крыши школы и администрации сдуло штормовым ветром. Видео







По словам очевидцев, сорванная кровля рухнула прямо на автомобиль. К счастью, пострадавших нет.



Жители Еравнинского района также сообщают, что крыши срывало и в частных жилых домах. Сильный ветер ронял заборы. Сила ураганного ветра была столь велика, что падали даже крепкие ворота.



Местные рассказывают, что ветром выбило стёкла в здании районной администрации. Повреждена также крыша и здания райадминистрации, в народе называемого «Белый дом». На фото, предоставленным местным жителем, видно, что снесена часть кровли.









Ещё одно видео также появилось в паблике ves_ulan_ude_ Увиденное впечатлило пользователей. Ещё одно видео также появилось в паблике ves_ulan_ude_ Увиденное впечатлило пользователей.



«Ужас», «Ого... торнадо настоящий. Главное, чтоб без пострадавших», «Какая сила ветра», «Страшно», «Так строят, что сдувает», «Как страшно», пишут пользователи.









Как сообщал «Байкал-Daily», накануне





Как сообщал «Байкал-Daily», накануне было объявлено штормовое предупреждение . По прогнозам синоптиков, порывы ветра сегодня, 13 мая, будут достигать 18-24 м/с. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.

В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии шквалистый ветер сорвал крышу школы №2. Местные жители засняли впечатляющее видео, как это произошло. Ролик распространяется в мессенджерах.