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Житель Иркутской области устроил лесной пожар, сжигая траву

Житель Иркутской области устроил лесной пожар, сжигая траву
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Площадь возгорания составляет семь гектаров

В Куйтунском районе 12 мая старший инспектор лесничества заметил возгорание в районе села Хаихта. Инспектор обнаружил, что на землях сельхозназначения мужчина сжигал сухую растительность.

Огонь перешёл на земли лесного фонда. В настоящий момент площадь возгорания составляет семь гектаров, два из которых – лесные. На пожаре работают девять специалистов лесной охраны, они занимаются опашкой очага. К тушению привлечено три единицы техники.

- На место выезжала следственно-оперативная группа - для дальнейшего дознания мужчина передан сотрудникам МЧС. Нарушителю противопожарного режима вручено уведомление на составление протокола об административном правонарушении по статье 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

С начала пожароопасного сезона в Куйтунском лесничестве уже трижды фиксировали подобные случаи. В одном из них огонь с сельхозземель также перешёл на лесной фонд, площадь пожара составила 19 га. Возгорание ликвидировали в день обнаружения.
лесные пожары
 
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