Гражданка Узбекистана прилетела в Иркутскую область с кило насвая

Происшествия, Фото: Иркутская таможня

Туристка не задекларировала табачную смесь



Иркутская таможня привлекла к административной ответственности гражданку Узбекистана по факту недекларирования более одного килограмма некурительной табачной смеси насвай.



Правонарушение было выявлено ещё в середине марта при таможенном контроле авиарейса, прибывшего в Иркутск из Ташкента. Гражданка Узбекистана при прохождении таможенного контроля проследовала по «зеленому» коридору, при этом «забыв» внести в пассажирскую таможенную декларацию сведения о наличии насвая.



Кроме того, иркутские таможенники также выявили у нарушительницы превышение ввоза насвая сверх разрешённой ввозной нормы.



- Изъятая смесь была направлена на экспертизу. На основании заключения экспертно-криминалистической службы, признавшей продукцию табаком, Иркутская таможня 12 мая возбудила дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.



Всего с начала года было возбуждено пять административных дел в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана по фактам незаконного ввоза насвая общим весом около 8,5 кг.



