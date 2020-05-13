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Гражданка Узбекистана прилетела в Иркутскую область с кило насвая

Гражданка Узбекистана прилетела в Иркутскую область с кило насвая
Происшествия,  Фото:Иркутская таможня
Туристка не задекларировала табачную смесь

Иркутская таможня привлекла к административной ответственности гражданку Узбекистана по факту недекларирования более одного килограмма некурительной табачной смеси насвай.

Правонарушение было выявлено ещё в середине марта при таможенном контроле авиарейса, прибывшего в Иркутск из Ташкента. Гражданка Узбекистана при прохождении таможенного контроля проследовала по «зеленому» коридору, при этом «забыв» внести в пассажирскую таможенную декларацию сведения о наличии насвая.

Кроме того, иркутские таможенники также выявили у нарушительницы превышение ввоза насвая сверх разрешённой ввозной нормы.

- Изъятая смесь была направлена на экспертизу. На основании заключения экспертно-криминалистической службы, признавшей продукцию табаком, Иркутская таможня 12 мая возбудила дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Всего с начала года было возбуждено пять административных дел в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана по фактам незаконного ввоза насвая общим весом около 8,5 кг.

табачные изделия
 
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