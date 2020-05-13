 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов

Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жертвы афериста не обращаются в полицию, боясь стать фигурантами уголовных дел

В Ангарске в полицию обратились несколько людей, сообщивших о том, что они стали жертвами афериста, планируя оформить водительское удостоверение. Сыщики установили подозреваемого - им оказался 33-летний местный житель.

По данным следователей, мужчина находил людей, искавших возможность оформить водительские права без прохождения теоретического и практического экзамена. Аферист ссылался на якобы имеющиеся знакомства в органах внутренних дел и обещал беспрепятственное получение документа за предоплату в размере от 20 до 60 тысяч рублей.

После получения денег мужчина переставал выходить на связь. В данный момент ангарчанин подозревается по ч. 1 и 2 статьи 159 УК РФ.

- Следователи полагают, что лиц, пострадавших от действий вероятного мошенника, может быть значительно больше, в том числе и в других городах региона. Однако возможные потерпевшие, ошибочно полагая, что сами они могут стать фигурантами уголовного дела за потенциально коррупционные действия, не обращаются в органы внутренних дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские призывают обращаться по телефону дежурной части УМВД по Ангарскому городскому округу 8 (3955) 53-05-15, 8(964)3538178 или 02 (102 с мобильного).
мошенничество водительские удостоверения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов
Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов
Происшествия, 13.05.2020
Жертвы афериста не обращаются в полицию, боясь стать фигурантами уголовных дел
Житель Бурятии избил сожительницу и отделался штрафом
Житель Бурятии избил сожительницу и отделался штрафом
Происшествия, 13.05.2020
Мужчина таскал возлюбленную за волосы и бил по спине
Двое иркутян украли детский электромобиль
Двое иркутян украли детский электромобиль
Происшествия, 13.05.2020
Действия воров зафиксировала камера наружного наблюдения
В Бурятии «чёрный лесоруб» пошёл на дело ради гаража
В Бурятии «чёрный лесоруб» пошёл на дело ради гаража
Происшествия, 13.05.2020
Житель посёлка Николаевский рубил лес
В Бурятии пассажир выбросил наркотики на глазах сотрудников ДПС
В Бурятии пассажир выбросил наркотики на глазах сотрудников ДПС
Происшествия, 13.05.2020
Полицейские остановили машину за выключенные фары
В Иркутской области ищут трёх рыбаков, пропавших в майские праздники
В Иркутской области ищут трёх рыбаков, пропавших в майские праздники
Происшествия, 13.05.2020
В те дни на Братском водохранилище поднимался шторм
В Бурятии COVID-19 протекает без симптомов у большей части больных
В Бурятии COVID-19 протекает без симптомов у большей части больных
Происшествия, 13.05.2020
В Бурятии объяснили, почему смягчили режим ограничительных мероприятий, несмотря на рост больных
На берегу Байкала в Бурятии нашли браконьерский схрон
На берегу Байкала в Бурятии нашли браконьерский схрон
Происшествия, 13.05.2020
Браконьеры выловили более 50 щук и окуней
Житель Бурятии украл у соседа чугунную ванну и три ковра
Житель Бурятии украл у соседа чугунную ванну и три ковра
Происшествия, 13.05.2020
Сосед уехал из села на заработки в другой регион
Семь жителей Иркутской области перевели мошенникам почти 1,5 млн
Семь жителей Иркутской области перевели мошенникам почти 1,5 млн
Происшествия, 13.05.2020
С начала мая шесть братчанок и жительница Вихоревки стали жертвами лжебанкиров
В Бурятии число ДТП во время самоизоляции снизилось почти на 40%
В Бурятии число ДТП во время самоизоляции снизилось почти на 40%
Происшествия, 13.05.2020
В Бурятии, как и в целом по стране, в апреле ожидаемо сократилось число дорожных аварий
В Бурятии пограничники поймали браконьеров с сетями
В Бурятии пограничники поймали браконьеров с сетями
Происшествия, 13.05.2020
У задержанных изъяли полкилометра рыболовных сетей

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^