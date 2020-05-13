Жертвы афериста не обращаются в полицию, боясь стать фигурантами уголовных дел
В Ангарске в полицию обратились несколько людей, сообщивших о том, что они стали жертвами афериста, планируя оформить водительское удостоверение. Сыщики установили подозреваемого - им оказался 33-летний местный житель.
По данным следователей, мужчина находил людей, искавших возможность оформить водительские права без прохождения теоретического и практического экзамена. Аферист ссылался на якобы имеющиеся знакомства в органах внутренних дел и обещал беспрепятственное получение документа за предоплату в размере от 20 до 60 тысяч рублей.
После получения денег мужчина переставал выходить на связь. В данный момент ангарчанин подозревается по ч. 1 и 2 статьи 159 УК РФ.
- Следователи полагают, что лиц, пострадавших от действий вероятного мошенника, может быть значительно больше, в том числе и в других городах региона. Однако возможные потерпевшие, ошибочно полагая, что сами они могут стать фигурантами уголовного дела за потенциально коррупционные действия, не обращаются в органы внутренних дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские призывают обращаться по телефону дежурной части УМВД по Ангарскому городскому округу 8 (3955) 53-05-15, 8(964)3538178 или 02 (102 с мобильного).
Ангарчанин обманывал людей, желавших получить права без экзаменов
Происшествия, Фото:
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