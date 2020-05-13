Житель Бурятии избил сожительницу и отделался штрафом

Мужчина таскал возлюбленную за волосы и бил по спине



9 декабря 2019 года около девяти часов вечера в Мухоршибирском районе пьяный житель села избил сожительницу.



Мужчина схватил женщину за волосы, вытащил во двор и трижды ударил кулаком по спине.



В судебном заседании мужчина признал вину в преступлении, заявил о чистосердечном раскаянии. Сельчанин признал, что злоупотребляет спиртными напитками.



Потерпевшая пояснила, что сожитель страдает эпилепсией, однако обследования и лечения не проходит. При этом мужчина регулярно употребляет алкогольные напитки и в нетрезвом виде становится агрессивным. Мужчина ранее уже был судим за угрозу убийством в отношении сожительницы. Официально он нигде не работает.



При вынесении приговора суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние, также состояние его здоровья. Отягчающим наказание обстоятельством стало совершение преступления в состоянии опьянения.



Мухоршибирский районный суд признал мужчину виновным. Он отделался штрафом в 10 тысяч рублей.





