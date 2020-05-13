Мужчина таскал возлюбленную за волосы и бил по спине
9 декабря 2019 года около девяти часов вечера в Мухоршибирском районе пьяный житель села избил сожительницу.
Мужчина схватил женщину за волосы, вытащил во двор и трижды ударил кулаком по спине.
В судебном заседании мужчина признал вину в преступлении, заявил о чистосердечном раскаянии. Сельчанин признал, что злоупотребляет спиртными напитками.
Потерпевшая пояснила, что сожитель страдает эпилепсией, однако обследования и лечения не проходит. При этом мужчина регулярно употребляет алкогольные напитки и в нетрезвом виде становится агрессивным. Мужчина ранее уже был судим за угрозу убийством в отношении сожительницы. Официально он нигде не работает.
При вынесении приговора суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние, также состояние его здоровья. Отягчающим наказание обстоятельством стало совершение преступления в состоянии опьянения.
Мухоршибирский районный суд признал мужчину виновным. Он отделался штрафом в 10 тысяч рублей.
Житель Бурятии избил сожительницу и отделался штрафом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жертвы афериста не обращаются в полицию, боясь стать фигурантами уголовных дел
Мужчина таскал возлюбленную за волосы и бил по спине
Действия воров зафиксировала камера наружного наблюдения
Браконьеров задержали на пристани Ангары
Житель посёлка Николаевский рубил лес
Полицейские остановили машину за выключенные фары
Его площадь составляет 190 га
В те дни на Братском водохранилище поднимался шторм
В Бурятии объяснили, почему смягчили режим ограничительных мероприятий, несмотря на рост больных
Браконьеры выловили более 50 щук и окуней
Сосед уехал из села на заработки в другой регион
Женщина испугалась шума разбитого окна
С начала мая шесть братчанок и жительница Вихоревки стали жертвами лжебанкиров
В Бурятии, как и в целом по стране, в апреле ожидаемо сократилось число дорожных аварий
У задержанных изъяли полкилометра рыболовных сетей