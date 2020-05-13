Действия воров зафиксировала камера наружного наблюдения
В Иркутске поймали воров, укравших детский электромобиль.
Они проникли в подъезд дома на улице Байкальская и с лестничной площадки украли игрушечный автомобиль, после чего вызвали такси и скрылись. Действия фигурантов зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде соседнего здания.
Подозреваемые были задержаны. Ими оказались два местных жителя в возрасте 33 и 35 лет. Известно, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
- В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
За своевременно оказанную помощь, оперативное раскрытие преступления и внимательное отношение родители мальчика искренне поблагодарили стражей порядка, пожелав им карьерного роста, успехов на службе.
Двое иркутян украли детский электромобиль
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